Киев обиделся на Австрию из-за нежелания видеть Украину в ЕС

В МИД Украины разочарованы заявлением министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Ранее Шалленберг выступил против вступления Украины в ЕС. По его мнению, должна быть найдена иная модель сближения Украины и Европейского союза вместо полноправного членства.

Николенко назвал высказывания министра иностранных дел Австрии «стратегически недальновидными» и «не отвечающими интересам объединенной Европы».

В Киеве считают, что «преимущественное большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины», однако звучащие из Австрии заявления «игнорируют этот факт», отметил он.

Спикер украинского МИД добавил, что откладывание во времени под разными предлогами членство Украины в ЕС или поиск альтернативы «тормозит укрепление Евросоюза» и потакает «агрессивным планам» президента РФ Владимира Путина, сообщает издание «Страна.ua». Он считает, что Украина имеет все основания требовать признания «ее стратегической роли для Евросоюза».

Киев, Наталья Петрова

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