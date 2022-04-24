Киев обиделся на Австрию из-за нежелания видеть Украину в ЕС

В МИД Украины разочарованы заявлением министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
Ранее Шалленберг выступил против вступления Украины в ЕС. По его мнению, должна быть найдена иная модель сближения Украины и Европейского союза вместо полноправного членства.
Николенко назвал высказывания министра иностранных дел Австрии «стратегически недальновидными» и «не отвечающими интересам объединенной Европы».
В Киеве считают, что «преимущественное большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины», однако звучащие из Австрии заявления «игнорируют этот факт», отметил он.
Спикер украинского МИД добавил, что откладывание во времени под разными предлогами членство Украины в ЕС или поиск альтернативы «тормозит укрепление Евросоюза» и потакает «агрессивным планам» президента РФ Владимира Путина, сообщает издание «Страна.ua». Он считает, что Украина имеет все основания требовать признания «ее стратегической роли для Евросоюза».
Киев, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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