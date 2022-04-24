«Должны быть другие модели сближения»: Австрия против принятия Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. Об этом сообщает австрийское издание Heute.

По его мнению, для тесного сотрудничества Киева с ЕС должны быть модели, отличные от вступления в Европейское сообщество. Это может быть присоединение к Единой экономической зоне или сохранение действующего Соглашения об ассоциации, полагает министр.

Вместе с тем он призвал к большей гибкости в поиске механизмов сближения Украины и ЕС. Как отметил Шалленберг, бесспорно, что необходимо дальнейшее углубление отношений. Однако, по его словам, нужно подумать над созданием иных вариантов, которые позволят «экспортировать наш западный образ жизни», но не предоставлять Украине членство в ЕС.

При этом глава МИД Австрии упомянул страны Западных Балкан, которые долго ждали, чтобы получить статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на то, что Украина получит статус кандидата уже в июне 2022 года. 18 апреля он передал заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС главе представительства Евросоюза на Украине Мати Маасикасу. Опросник для вступления в Евросоюз Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле. Она заявляла, что процесс вступления в ЕС обычно занимает годы, но в экстраординарной ситуации, в какой оказалась Украина, Брюссель должен принимать нестандартные решения. При этом она не назвала конкретных сроков.

Вена, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»