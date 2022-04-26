Зеленский заявил, что Россия чуть не устроила «второй Чернобыль»

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером, 26 апреля, записал свое очередное традиционное вечернее обращение, в котором вспомнил о годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС и обвинил Россию в попытке повторить катастрофу, – сообщают украинские СМИ.

В частности, Зеленский в своем видеообращении заявил: «Каждый год 26 апреля мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу. Но в этом году действия России могли создать трагедию, которая стала бы еще более страшной. Сегодня три российских ракеты пролетели над энергоблоками трех атомных станций: Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской. Но благодаря профессиональным действиям наших специалистов обеспечивается безопасность на наших АЭС».

Кроме этого, украинский лидер рассказал о визите в Киев премьер-министра Румынии Николае Чуке, в ходе которого они обсудили вопросы безопасности Черноморского региона.

Зеленский сообщил, что с Чуке они обсуждали расширение уже созданных экспортных коридоров по территории Румынии, а также использование дополнительных возможностей румынских морских портов, пока украинские заблокированы российским флотом.

Киев, Иван Бабурин

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