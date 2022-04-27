Минобороны РФ: «Калибрами» уничтожена крупная партия западного оружия в Запорожье

В Минобороны России заявили об уничтожении в Запорожье крупной партии оружия производства США и европейских стран.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», – сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что ПВО России сбили 18 беспилотников, в том числе два «Байрактара-ТБ2» и украинскую «Точку-У» в районе Иличанки (Одесская область).

За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразила 59 военных объектов Украины, в том числе 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением, а также ЗРК «Бук-М1» в районе Славянска. Также в результате авиаударов уничтожены свыше 120 человек и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

Ракетные войска и артиллерия в течение ночи нанесли удары по 573 целям на Украине. «Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов», – сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единицы специальной военной автомобильной техники», – заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

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