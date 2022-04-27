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NewDayNews.ru

Среда, 27 апреля 2022, 19:41 мск

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Украинская генпрокуратура предъявила «подозрение» в отношении практически полного состава Госдумы РФ

Фото: Генпрокуратура Украины

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину и 418 ее депутатам по статье «посягательство на территориальную целостность Украины», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении Офиса генпрокурора Украины говорится: «Госдума РФ 15 февраля поддержала постановление с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных «ЛДНР» в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Решение поддержали 418 из 450 депутатов Госдумы РФ. Также 22 февраля 2022 года они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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