В Киеве заявили о подготовке к эвакуации гражданских с «Азовстали»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук после встречи украинского президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в четверг, 28 апреля, заявила о начале планирования операции по эвакуации гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В своем Telegram-канале Верещук написала: «Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из «Азовстали». Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию».

Со своей стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли интенсивные обсуждения эвакуации из Мариуполя, но раскрывать деталей и сроков эвакуации не будет, чтобы не сорвать ее, – сообщает агентство Reuters.

«Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей с «Азовстали», – заявил Гутерриш и назвал ситуацию в Мариуполе «кризисом в кризисе».

Киев, Иван Бабурин

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