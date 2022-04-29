Российские военные уничтожили «Точку-У», ударившую по жилым кварталам Херсона

Минобороны России сообщило об уничтожении ракетной установки «Точка-У», с которой 27 апреля был нанесен удар по Херсону.

«В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон», – сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Всего в течение ночи, по его словам, ракетные войска поразили 13 военных объектов Украины.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве.

Ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов (Киевская область), Красноселка (Одесская область) и Полонное (Хмельницкая область), добавил Конашенков.

Авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское.

Вечером 27 апреля по центру Херсона, находящегося под контролем ВС РФ, украинские военные нанесли ракетный удар. По информации Минобороны России, над городом были сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности и две ракеты «Точка-У». Целью для ударов были жилые кварталы Херсона в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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