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Воскресенье, 1 мая 2022, 14:02 мск

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Более 40 мариупольцев эвакуировано из жилых домов около заблокированной «Азовстали»

В Мариуполе накануне в период режима тишины и открытия гуманитарного коридора из близлежащих к территории металлургического комбината «Азовсталь» жилых домов вышло две группы гражданских лиц. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, днем 30 апреля вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток вышла вторая группа численностью 21 человек, которые были доставлены в н.п. Безыменное.

«Всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», – сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в бункерах «Азовстали» остается часть формирований украинских националистов, которые отказываются сдавать оружие. Согласно приказу главнокомандующего РФ, штурм завода остановлен. «Азовсталь» заблокирована.

Мариуполь, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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