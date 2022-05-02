Российские военные уничтожили украинскую батарею «Градов» и сбили две ракеты «Точка-У» в районе поселения Петровское в ЛНР. За сутки поражены около 400 районов сосредоточения военных и техники ВСУ и порядка 10 складов с вооружением, рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков.

«Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях», – сказал представитель министерства во время брифинга.

Средства ПВО за сутки сбили 10 беспилотников. В районе поселения Петровское в Луганской народной республике сбиты две тактические ракеты «Точка-У». В районе Донецкое средства ПВО уничтожили реактивный снаряд «Смерч».

Российская артиллерия поразила 67 огневых позиций артиллерии, 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения украинских военных и техники. Еще 30 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники уничтожены ударами высокоточных ракет, 27 – авиаударами.

Силами артиллеристов уничтожены шесть складов боеприпасов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения поражены высокоточными ракетами воздушного базирования, еще один – российской авиацией.

Россия начала военную спецоперацию по просьбе руководства ЛДНР. Основными задачами военной операции стали денацификация и демилитаризация Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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