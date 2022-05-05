Российская ПВО сбила три украинских военных самолета

Российские средства ПВО сбили в воздухе три украинских военных самолета: в районе острова Змеиный и по одному в Херсонской и Днепропетровской областях. За ночь уничтожены 14 беспилотников, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Высокоточными ракетами уничтожена авиационная техника на военном аэродроме «Канатово» в районе Кировограда.Общее число уничтоженных самолетов противника увеличилось до 149, а беспилотников – до 726 аппаратов. Также с начала спецоперации поражены 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и бронированных машин, 325 установок РСЗО.

Российским военным удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе поселений Тарасовка и Васильевка. В Николаеве уничтожен крупный склад боеприпасов. За ночь поражены украинская артиллерийская батарея и 51 позиция артиллерии, две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина комплекса «Точка-У».

«Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники», – добавил Конашенков.

Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Москва приняла это решение после просьбы руководства ЛДНР о защите от киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

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