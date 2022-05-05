В городах Украины в преддверии Дня Победы вводятся круглосуточные «комендантские часы»

Секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в четверг, 5 мая, заявил, что в Запорожье вводится комендантский час, который продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая. Кроме того, глава Запорожья объявил, что в понедельник, 9 мая, не будут работать пункты выдачи гуманитарной помощи, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем Телеграм-канале Куртев написал: «Во время комендантского часа крайне необходимо соблюдать правила, чтобы стражи порядка не приняли вас за диверсанта. В комендантский час нельзя выходить из дома. На улицу можно выходить только в случае, если нужно спуститься в укрытие. В случае необходимости выгула домашних животных производите это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить».

Сообщается, что мэр Харькова Терехов также объявил об идее усиленного комендантского часа на 8 и 9 мая, а мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей на 7-9 мая уехать из города.

Напомним, что вчера, 4 мая начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что «в Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению».

Запорожье, Иван Бабурин

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