Российская ПВО сбила три украинских вертолета с десантом в районе Одессы

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских бомбардировщика Су-24 и пять вертолетов в Одесской области. В трех вертолетах, уничтоженных в районе Одессы, находился десант, сообщили в Минобороны РФ.

Су-24 и вертолет Ми-24 были сбиты над островом Змеиный, еще четыре вертолета – в районе Одессы. В том же районе уничтожены три беспилотника «Байрактар-ТБ2».

«За сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 156 самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотных летательных аппаратов», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За ночь уничтожены корвет ВМС Украины проекта 1241 и десантно-штурмовой катер. Авиация поразила 130 военных объектов Украины. Артиллерия и ракетные войска – 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, две пусковые установки ЗРК С-300 в районе поселения Коротыч Харьковской области.

Россия начала военную спецоперацию по защите населения Луганской и Донецкой народных республик 24 февраля. Главными задачами СВО стали демилитаризация и денацификация Украины. После начала операции Запад увеличил санкционное давление на Россию, а также военную поддержку Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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