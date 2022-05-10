Минобороны РФ: силы ЛНР вышли к административной границе республики

Министерство обороны РФ объявило о завершении зачистки Попасной. Подразделения милиции Луганской народной республики вышли на административную границу республики.

«Подразделения народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных Сил РФ прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской народной республики. Уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вечером 9 мая во время воздушного боя сбит самолет Су-25 ВС Украины в районе Новой Дмитровки в Харьковской области. За ночь российская ПВО три украинских беспилотника, перехватила ракету «Точка-У» и три реактивных снаряда системы «Смерч».

Поражены 33 пункта управления, 423 района скопления военных и техники, пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области.

Российская военная спецоперация началась 24 февраля после просьбы руководства ЛДНР о защите. Евросоюз и США несколько раз увеличивали суммы, выделяемые на военную помощь Украине. В отношении должностных лиц, бизнесменов и компаний из России введены пять пакет экономических санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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