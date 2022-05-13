Российские военные уничтожили НПЗ, снабжавший топливом ВСУ

Точным ударом российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод на севере Кременчуга, откуда снабжалась топливом техника ВСУ. Средства ПВО сбили 15 беспилотников и самолет Су-27 Украины.

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», – сообщили официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В районе Харькова уничтожены две украинские установки РСЗО «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США. В той же области, в районе Шебелинки, разбит склад ракетного вооружения. Также российские ракетчики и артиллеристы поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения военных и техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 и 15 беспилотников. А над поселением Топольское в Харьковской области перехвачены два реактивных снаряда из украинских «Смерчей». Всего с начала спецоперации российские войска 842 беспилотника.

Ранее был уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы. Оттуда украинские войска снабжались топливом для продвижения на Николаевском направлении.

Москва, Наталья Рязанова

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