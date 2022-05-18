Военные уничтожили четыре украинских военных самолета и 15 беспилотников

Российские силы сбили два украинских военных самолета, еще два уничтожили на аэродроме в районе Днепропетровска. В небе над Донецкой народной республикой и Херсонской областью уничтожены 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 донецким Трипольем, а МиГ-29 – в районе поселения Каменная Яруга в Харьковской области. Еще два Су-24 были уничтожены на аэродроме. Также уничтожены 15 украинских беспилотников, а над Каменкой и Малой Камышевахой Харьковской области перехватили восемь украинских реактивных снарядов системы «Смерч».

ВСУ лишилась дивизиона ЗРК С-300 под Николаевом и пяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе Протопоповк в Харьковской области уничтожена понтонная переправа ВСУ через реку Северский Донец.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное», – сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточные ракеты и авиация поразили еще 72 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Российская военная спецоперация проводится с 24 февраля. Российские военные выдвинулись на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик после просьбы их руководства о защите.

Москва, Наталья Рязанова

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