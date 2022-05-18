На Украине считают, что в школах «не место русскому языку»

Глава администрации Житомира Сергей Сухомлин в среду, 18 мая, заявил, что дети в школах Житомира больше не будут учить русский язык, – сообщает «радио Свобода»*.

В интервью на радио Сухомлин сказал: «Русскому языку в украинской школе не место. При необходимости устроим в школах групповые или индивидуальные консультации для понимания терминологии».

Сообщается также, что с 1 июня власти Житомира планируют запустить «языковые лагеря» для детей, переехавших в Житомир из восточных регионов, для улучшения уровня украинского языка.

Следует отметить, что недавно языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал запретить преподавание русского языка в украинских школах. Сейчас он предлагает учителей русского «отправить на простой», а с 1 сентября вообще заменить этот предмет чем-то другим.

По данным министерства образования и науки Украины, по состоянию на 25 апреля около 450 тысяч школьников в Украине изучали русский язык.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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