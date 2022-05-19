Киев недоволен, что главные международные организации не могут передать Украине «замороженные» российские деньги

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая по видеосвязи в британском Королевском институте международных отношений в четверг, 19 мая, посетовал на невозможность доступа Украины к замороженным за рубежом российским активам, – сообщает ТАСС.

Во время своего выступления Ермак сказал: «Зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов – неприкосновенностью частной собственности. Следовательно, нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба»

«Национальные суды и международные арбитражи не имеют соответствующей юрисдикции, Европейский суд по правам человека не может обеспечить принудительное исполнение своих решений, ООН почти парализована пребыванием России в Совбезе», – заявил глава офиса президента Украины в британском Королевском институте международных отношений.

Следует отметить, что ранее в среду, глава минфина США Джанет Йеллен что экспроприация активов ЦБ РФ на данный момент не является законной с точки зрения норм США и ряда других стран, однако такая возможность обсуждается.

Киев, Иван Бабурин

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