Шойгу: на «Азовстали» в плен сдались почти 2 тыс. украинских военных

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сдались в плен 1908 украинских военных, заблокированных на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

«Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», – заявил министр на коллегии Министерства обороны. До этого, по его словам, там капитулировали 1387 морских пехотинцев.

Также с территории завода эвакуировали 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей, уточнил он.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за сутки с «Азовстали» в плен сдался 771 боевик националистического полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). С 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых, отметил он.

Надо отметить, что Киев называет события на «Азовстали» «эвакуацией» военных с комбината для дальнейшего обмена на российских военнопленных.

Москва, Наталья Петрова

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