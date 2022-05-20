Киев отговаривает иностранных журналистов от посещения освобожденных территорий Донбасса

МВД Украины в пятницу, 20 мая выпустило заявление, в котором предостерегает иностранных журналистов от посещения оккупированных территорий Украины, – сообщает украинское издание Страна.ua..

В заявлении киевских силовиков говорится: «МВД предостерегает представителей иностранных СМИ от таких опрометчивых и противоправных действий и сообщает, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, Автономная Республика Крым – это международно признанные украинские территории».

Как сообщают украинские СМИ, таким образом МВД отреагировало на информацию о том, что российские власти планируют привлекать иностранных журналистов к освещению ситуации на освобожденных территориях Украины.

Киев, Иван Бабурин

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