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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 20 мая 2022, 23:32 мск

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Киев отговаривает иностранных журналистов от посещения освобожденных территорий Донбасса

МВД Украины в пятницу, 20 мая выпустило заявление, в котором предостерегает иностранных журналистов от посещения оккупированных территорий Украины, – сообщает украинское издание Страна.ua..

В заявлении киевских силовиков говорится: «МВД предостерегает представителей иностранных СМИ от таких опрометчивых и противоправных действий и сообщает, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, Автономная Республика Крым – это международно признанные украинские территории».

Как сообщают украинские СМИ, таким образом МВД отреагировало на информацию о том, что российские власти планируют привлекать иностранных журналистов к освещению ситуации на освобожденных территориях Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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