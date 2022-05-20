Зеленский в день трехлетия своей инаугурации не признал сдачу в плен «азовцев»* в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 мая, в интервью по случаю трехлетия инаугурации в должности президента заявил, что с «Азовстали» вывезены все «мирные» жители, отказавшись признать факт пленения боевиков полка «Азов»*. Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

«На сегодняшний день вывезены все гражданские лица – те, кто были заблокированы на заводе. Эвакуация других гражданских, находившихся возле завода или находившихся в Мариуполе, начата уже давно. Гражданские вывезены, медики вывезены. Вывезены тяжелораненые, вывезены раненые», – сказал в интервью Зеленский, не уточнив, кто и на чью территорию вывез раненых боевиков полка «Азов»*

Также Зеленский поделился ходом переговоров о «спасении «азевоцев». По его словам, «структура переговоров о спасении военных с «Азовстали» была сложная, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры».

«Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем. Сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Честно скажу, десятки, сотни раз я обращался с просьбой к лидерам других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей», – украинский лидер.

Напомним, что ранее сегодня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков. Минобороны РФ опубликовало видео выхода сдающихся в плен последних боевиков украинского нацполка «Азов»* с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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