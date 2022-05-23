Киевский суд приговорил российского военнослужащего к пожизненному сроку

Соломенский районный суд Киева приговорил российского солдата Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Военнослужащий-контрактник признан виновным в убийстве 62-летнего мирного жителя Сумской области и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщает издание «Страна.ua». Адвокат 21-летнего россиянина сообщил, что обжалует приговор.

Суд cчел, что Шишимарин совершил убийство «с умыслом, приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего» (цитата по «Интерфаксу»).

Сам военнослужащий признал свою вину и сказал в суде, что раскаивается в содеянном. По его словам, он «не хотел убивать», но выстрелил, чтобы от него «отстали».

Адвокаты Вадима Шишимарина уже заявили, что подадут апелляцию на приговор, сообщают украинские СМИ.

По данным украинской стороны, Шишимарин участвовал в спецоперации и был взят в плен. Однако из Минобороны РФ не поступало ни подтверждения личности обвиняемого, ни подтверждения его участия в специальной операции.

Украинское следствие утверждает, что российский военнослужащий совершил убийство 28 февраля по приказу вышестоящего командира. Этот командир, как сообщается, тоже был задержан, но никаких данных о нем и других подробностей нет.

Добавим, что первое судебное заседание по делу состоялось 18 мая, а весь судебный процесс продолжался менее недели.

Меж тем пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Москва будет искать возможности для защиты интересов российского военнослужащего. «Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Но мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте, так как фактически не ведется деятельность наших загранучреждений [на Украине]. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможности попыток по другим каналам», – сказал Песков журналистами.

Киев, Наталья Петрова

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