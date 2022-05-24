«Не гонимся за сроками»: Шойгу и Патрушев прокомментировали скорость военной спецоперации

Командование намеренно замедляет наступление российских вооруженных сил во время спецоперации по защите населения Донбасса, пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это время используется, чтобы вывести из опасных районов мирное население.

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», – сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ (цитата по «Звезде»).

Российский министр подчеркнул, что огневые позиции и военные объекты ВСУ уничтожаются высокоточными ударами. В отличие от ВСУ, российские войска не бьют по гражданской инфраструктуре и местам, где могут находиться мирные граждане.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев подтвердил, что спецоперация проходит так, чтобы выполнить все поставленные задачи, а не уложиться в сроки.

«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме. Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне», – заявил Патрушев в беседе с «АиФ».

Он добавил, что Россия всегда ставит по главу угла идеи сострадания, справедливости и достоинства, которые действуют как мощный объединяющий фактор.

Россия начала военную спецоперацию по защите населения Донбаса 24 февраля. Российские войска вошли на территорию Донецкой и Луганской народных республик после просьбы руководства ЛДНР о помощи.

Москва, Наталья Рязанова

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