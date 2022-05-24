На Украине обозвали Генри Киссинджера «давосским паникером»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 23 мая обозвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» за его заявление о том, что Украине придется пойти на территориальные уступки.

В своем Твиттере Подоляк написал: «Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». Немного заняты, защищаем свободу и демократию».

Отметим, что, выступая по видеосвязи на полях Всемирного экономического форума в Давосе, экс-глава госдепа США Киссинджер сказал: «Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России в Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки».

Кроме этого, Киссинджер в беседе заявил, что «идеальным результатом (специальной военной операции) стало, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой».

Киев, Иван Бабурин

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