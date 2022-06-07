Франция, ФРГ и Италия не одобрили требование Зеленского о передаче Крыма Украине

Три европейские страны – Германия, Франция и Италия – не поддерживают требование украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Киеву контроля над Крымом и выступают за мирное урегулирование ситуации на Украине. Об этом говорится в статье американского публициста Патрика Бьюкенена для журнала The American Conservative.

Как пишет Бьюкенен, «трещины в коалиции, поддерживающей Украину, наверняка станут более заметными» в случае прекращении боевых действий и начале переговоров. «Италия, Франция и Германия поддерживают контакт с Путиным. Все настаивают на переговорах», – подчеркнул он, отметив, что эти страны «не настаивают на том, чего периодически требует Зеленский» – на сдаче Россией территорий, которыми она владеет с 2014 года».

В то же время, отмечает Бьюкенен, в этом вопросе президента Украины поддерживают некоторые страны Восточной Европы.

Автор статьи также отметил, что украинский конфликт создает для США скорее больше рисков, чем дополнительные выгоды, которые можно было бы получить от ослабления России. По его словам, Вашингтон поддерживает независимость, территориальную целостность Украины, но это не является для него жизненно важным интересом.

«Вероятно, пришло время сказать Зеленскому не только то, что мы будем и не будем предоставлять (в качестве военной помощи – прим. ред.), но и то, что мы считаем приемлемым для условий перемирия», – резюмировал он.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина никогда не признает Крым российским и не признает независимость республик Донбасса. Он отмечал, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле делегация от Украины предлагала, чтобы вопрос Крыма был урегулирован в течение десяти лет, но не услышала ответа.

Москва, Наталья Петрова

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