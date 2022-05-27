Украина внесла в список «Миротворца»* Генри Киссинджера

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в пятницу, 26 мая внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* за соучастие в преступлениях российской власти против Украины и ее граждан,– сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что согласно информации в карточке на сайте, 98-летний Киссинджер является «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан и участником информационной спецоперации России против Украины»..

По информации «Миротворца»* в список врагов Украины американский экс-госсекретарь попал за свои высказывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он заявил, что «Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок».

Отметим, что Генри Киссинджера внесли в список «Миротворца»* в день его рождения. Сегодня экс-госсекретарю США исполнилось 99 лет.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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