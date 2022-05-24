Генри Киссинджер: Нужно заставить Украину пойти на переговоры на условиях России

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад прекратить попытки нанести поражение России на Украине, пишет The Telegraph UK. Это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе, предупредил он. Об этом 98-летний ветеран американской политики заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его мнению, Западу следует заставить Украину пойти на переговоры на условиях России. В этом случае Киеву придется отдать территории России, считает политик.

Киссинджер предупредил, что для Запада будет фатальным, если он забудет о надлежащем месте России в европейском раскладе сил.

Политик полагает, что нельзя затягивать конфликт на Украине. Он «практически призвал Запад заставить Украину пойти на переговоры на условиях, крайне далеких от ее нынешних военных целей», – пишет издание (перевод «Иносми.ру»).

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – заявил Киссинджер.

По его мнению, «в идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел». В противном случае, предупредил он, можно будет говорить о начале войны против России. «Дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины – это будет новая война против самой России», – считает Киссинджер.

Он также заявил, идеальным результатом разрешения конфликта между Москвой и Киевом «стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой» (цитата по ТАСС).

Экс-госсекретарь при этом напомнил, что Россия на протяжении четырех веков была ключевой частью Европы и служила гарантом европейского баланса сил в решающие моменты. В Европе не должны выпускать из виду перспективы долгосрочных отношений с РФ, отметил он. Также Киссинджер считает, что нельзя подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»