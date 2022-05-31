Одесситов пугают «адмиралом Макаровым» и угрожают уничтожением «коллаборантов»

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук во вторник, 31 мая, в своем обращении к одесситам завил, что в Черном море курсирует российский флагман «Адмирал Макаров», который несет на себе крылатые ракеты типа «Калибр», поэтому посещать одесские пляжи небезопасно», – сообщают местные СМИ.

В своем телеграм-канале Братчук написал: «Ситуация в городе и регионе полностью контролируется. Однако вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой. Специалисты ВМС ВС Украины обезвредили и уничтожили две морские мины, которые прибило к берегу после шторма».

Кроме предупреждения об опасности российских крылатых ракет, спикер Одесской ОВА в своем недавнем обращении написал следующее: «Украинские партизаны уничтожают изменников на юге Украины: коллаборанты, приготовиться на выход. Держим строй и вместе к Победе!»

Одесса, Иван Бабурин

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