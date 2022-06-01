Российская ПВО сбила украинские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет-штурмовик, военный вертолет и семь беспилотников, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в Донецкой народной республике и вертолет Ми-8 в районе Харькова. Сбито семь украинских беспилотников, в Харьковской области перехвачены две украинские ракеты РСЗО «Смерч», – сказал Конашенков на брифинге.

За сутки поражены 133 пункта управления, 713 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Российские войска разбомбили 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, два склада боеприпасов, батарею РСЗО БМ-21 «Град», батарею 155-мм гаубиц М777.

Авиацией уничтожены шесть артиллерийских орудий и минометов, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», девять танков и БМП. Артиллерия и ракетные войска также поразили 203-мм орудие 2С7 «Пион»,

боевую машину БМ-21 РСЗО «Град».

Общее число уничтоженных украинских самолетов увеличилось до 185, вертолетов – до 129 вертолетов, беспилотников сбито 1077. С начала спецоперации разбиты 3363 танка и бронемашины, 3329 военных спецмашин, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, 457 установок РСЗО.

Москва, Наталья Рязанова

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