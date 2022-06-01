Шольц пообещал Украине системы ПРО, которых нет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ решило направить Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Однако, как оказалось, обещанных Киеву ракет в резерве бундесвера нет.

Выступая сегодня в бундестаге, Шольц заявил, что поставки самой современной системы противовоздушной обороны из тех, которыми располагает Германия, будут осуществлены в ближайшие недели. Также канцлер сообщил, что Украине будут переданы радарные системы для артиллерийских расчетов. При этом он не уточнил объемы поставок.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM предназначен для отражения атаки авиации, крылатых ракет и беспилотников. Установка способна поражать цели на расстоянии до 40 км.

Между тем, как заявили в Минобороны Германии, в резерве бундесвера отсутствуют обещанные Шольцем Украине ракеты ПРО и радары. По словам представителя ведомства, поставки этих вооружений могут идти напрямую от предприятий. «Это вопрос, который направлен, в конечном счете, к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет», – отметил он, чьи слова приводит РИА «Новости».

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз возмутился крайне низкой скоростью поставок вооружений из Германии. Дипломат обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства для принятия важных решений.

Берлин, Наталья Петрова

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