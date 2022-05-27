Мельник обвинил Шольца в отсутствии лидерства

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник усомнился, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца достаточно мужества для принятия важных решений. Мельник вновь выразил недовольство скоростью поставок вооружений из Германии.

Критика в адрес немецкого канцлера прозвучала после речи Шольца на экономическом форуме в Давосе, которые он начал словами: «Россия является великой державой с ядерным потенциалом».

«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в Евросоюзе и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», – заявил украинский посол в интервью немецкому Bild.

Ранее Андрей Мельник раскритиковал Берлин за крайне низкую скорость поставок тяжелого вооружения Киеву. Дипломат сравнил Германию с улиткой с патроном и опубликовал в соцсети соответствующую фотографию.

До этого Шольцу досталось от Мельника еще одно прозвище – «обиженная ливерная колбаса». Так украинский посол назвал канцлера ФРГ за отказ посетить Киев после того, как там решили не принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Берлин, Наталья Рязанова

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