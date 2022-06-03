«Просто зальем их бетоном»: заводу в Авдеевке предрекли участь «Азовстали»

Командир донецкого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба считает, что Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских националистов второй «Азовсталью».

«Да, надеюсь… Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько», – сказал Авидзба (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос, могут ли украинские нацбаты сделать из завода в Авдеевке вторую «Азовсталь». «Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», – добавил он.

При этом командир «Пятнашки» отметил, что ополченцы дадут украинским бойцам время, чтобы сдаться. Если они с завода не уйдут, то «они там и останутся», резюмировал он.

Накануне официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы республики подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки. По его словам, ВСУ понесли большие потери.

Донецк, Наталья Петрова

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