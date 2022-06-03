Марочко: на химзаводе в Северодонецке могут удерживать сотни мирных жителей

На химическом заводе в Северодонецке могут находиться около 800 мирных жителей – об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Как уже сообщал «Новый День», 25 мая силы ЛНР взяли Северодонецк в кольцо, 29 мая было заявлено о полном освобождении города, однако на химкомбинате «Азот» остались украинские националисты и военные. И, возможно, там есть мирные жители, которых ВСУ использует в качестве «живого щита», пытаясь разыграть мариупольский сценарий.

«Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия «Азот», – сообщил Марочко. – «Азот» строился еще в советские годы, где была гражданская оборона и где бомбоубежище было обязательно для всех крупных предприятий». По его словам, горожанам запретили выходить из бомбоубежищ, а входы заминировали.

При этом, в отличие от мариупольской «Азовстали», в бомбоубежищах «Азота» нет ярусности, а на территория предприятия сосредоточено большое количество химикатов, в том числе взрывоопасных и отравляющих веществ.

«Здесь действовать надо вообще очень аккуратно», – отметил Марочко.

Северодонецк, Платон Ефимчук

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