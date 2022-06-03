Украина проиграет: в США призвали уже сейчас смириться с победой России

Наиболее вероятным исходом конфликта на Украине будет победа России и с этим следует смириться уже сейчас. Такое мнение высказал профессор международных отношений американского колледжа Макалестер (штат Миннесота) Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill (перевод «Инопресса.ру») .

Политолог вместе с тем полагает, что победа Москвы не будет полной, а исход конфликта и «близко не оправдает первоначальных надежд Кремля». Не удовлетворит он «максималистские амбиции тех московских чиновников, которые рассчитывали первоначальным натиском решить украинский вопрос раз и навсегда», – пишет профессор. Однако такой исход удовлетворит «основополагающее геополитическое желание Кремля – нейтрализовать Украину и вывести ее из геополитической сферы НАТО и с геоэкономической орбиты ЕС», указывает он.

Профессор отметил, что Донбасс и Азовское побережье представляют принципиальный интерес для России, поэтому «Москва не оставит их так же легко, как Киев в начале спецоперации». А Украина не сможет вернуть их под свой контроль – «украинские силы несут ужасные потери на всем протяжении фронта и слабеют с каждым днем», считает эксперт. Он назвал сценарий поражения и разделения Украины неизбежным.

По его мнению, «раздробленная и расчлененная Украина не станет частью Запада, но и не останется в сфере влияния России». Частью Запада она не станет потому, что не сможет ни свободно вступить в НАТО, ни даже завязать сколь угодно значимое партнерство с ЕС, указал он. «Проще говоря, такой исход не только не невозможен, но и наиболее вероятен», – отмечает профессор.

В итоге «мир усвоит, что вмешиваться в естественную сферу влияния России неразумно», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

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