Байден согласен закрыть украинскую историю с помощью переговоров

Президент США Джо Байден уверен, что ситуация на Украине будет урегулирована путем переговоров. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, отметил, что итоги таких переговоров невозможно предугадать.

«Мне кажется, что в какой-то момент должно будет произойти урегулирование путем переговоров. Я не знаю, что это повлечет за собой, не думаю, что кто-то знает», – сказал Байден (цитата по «Интерфаксу»). При этом президент США пообещал «помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя».

Вашингтон, Светлана Антонова

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