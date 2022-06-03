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Пятница, 3 июня 2022, 20:32 мск

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Байден согласен закрыть украинскую историю с помощью переговоров

Фото: twitter.com/whitehouse

Президент США Джо Байден уверен, что ситуация на Украине будет урегулирована путем переговоров. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, отметил, что итоги таких переговоров невозможно предугадать.

«Мне кажется, что в какой-то момент должно будет произойти урегулирование путем переговоров. Я не знаю, что это повлечет за собой, не думаю, что кто-то знает», – сказал Байден (цитата по «Интерфаксу»). При этом президент США пообещал «помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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