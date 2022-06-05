ВКС России разбомбили на окраине Киева бронетехнику и танки Т-72, доставленные из Восточной Европы

Военно-космические силы России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожены на окраине Киева поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий.

Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожено: две пусковых установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Маяки и Славянск Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.

Вместе с тем оперативно-тактической и армейской авиацией поражено: три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, и три склада боеприпасов.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также в районе железнодорожной станции Константиновка цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут Донецкой Народной Республики и Лоскутовка Луганской Народной Республики. В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

В то же время российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику. Также за сутки уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Березовки Харьковской области – беспилотник «Байрактар ТБ2». Кроме того, над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ракетными войсками и артиллерией поражено: 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Москва, Светлана Антонова

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