Действующий президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, о чем может свидетельствовать его не совсем адекватная манера поведения на международной арене. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца)», – цитирует слова Кевера «Прайм».

Спикер венгерского парламента подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно просят в вежливой манере, пусть настойчиво, но не переходят на требования и угрозы.

«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – сказал Кевер.

Будапешт, Светлана Антонова

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