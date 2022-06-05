Украинские войска усилили обстрелы мирных жителей ЛДНР

Украинские войска усилили обстрелы территорий Луганской и Донецкой народных республик. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сегодня днем c разницей в пять минуть бомбардировке подверглись Донецк и ряд других населенных пунктов.

Как сообщается в телеграм-канале Центра, в 14:20 украинские силовики открыли огонь по Горловке со стороны Курдюмовки, выпустив восемь снарядов калибра 122 миллиметра. Пять минут позже обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка – 20 ракет из БМ-21 «Град». Еще через десять минут обстрел возобновился: по Горловке выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов, по Донецку – десять ракет из «Града».

Ранее сегодня в 03:30 по Киевскому району Донецка вооруженные формирования Украины выпустили 6 снарядов калибром 122 мм. Немногим позже пять снарядов калибра 122 мм разорвались в Макеевке. В 08:20 снова обстрелу подвергся Донецк.

В течение дня украинские войска также атаковали населенные пункты Ясиноватая, Минеральное, Доломитное, Железная Балка, Зайцево, Горловка, Еленовка, а также Пантелеймоновка и Михайловка.

В ЛНР военные формирования Украины обстреляли населенные пункты Кременная и Первомайск.

Луганск- Донецк, Светлана Антонова

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