«Есть исторические причины»: власти Германии боятся поставлять танки на Украину

Германия не поставляет танки Украине, о которых та просила, из-за опасений, что военная техника может оказаться на территории России. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на источники, близкие к правительству ФРГ.

Как отметили собеседники издания, Берлин опасается, что Украина может стать слишком самоуверенной, если одержит ряд крупных побед. В этом случае есть риск возникновения исторических параллелей. В Германии беспокоятся, что Украина может использовать бронированную военную технику для ударов по территории России. В итоге «немецкие танки вновь окажутся на российской территории», пишет газета. Это и стало одной из причин того, что оборонная промышленность ФРГ до сих пор не получила разрешение на поставку танков, указывают источники. По их словам, Германия не может стать первой страной, поставившей танки, «по историческим причинам».

Второй причиной издание называет «определенное недоверие» в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Танковое эмбарго никогда не обсуждалось на уровне НАТО, говорится в статье. Однако неофициально между Вашингтоном, Лондоном и Парижем существует соглашение об отказе поставлять на Украину танки. По сведениям агентства DPA, между странами НАТО есть неофициальные договоренности об отказе поставлять Украине некоторые вооружения, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. В альянсе опасаются, что Москва расценит поставки танков и боевой авиации как вступление в конфликт.

Надо отметить, что Германия еще в конце апреля обещала направить Украине 50 танков «Гепард», однако отправка техники откладывается из-за продолжающихся политических споров в стране. Данная ситуация вызвала возмущения со стороны Киева. Украина настаивает на том, чтобы Германия в короткие сроки начала поставки танков и бронетранспортеров.

Берлин, Наталья Петрова

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