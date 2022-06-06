Санкции России не являются правильным способом разрешения кризиса на Украине – Пекин

Санкции в отношении России показали, что «они не являются правильным способом разрешения кризиса в Украине». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя шестой пакет санкций ЕС против России на брифинге.

Чжао отметил, что «с эскалацией и продолжением санкций европейские граждане могут заплатить более высокую цену, и мир столкнется с более серьезными проблемами, такими как энергетический и продовольственный кризис».

Китай подчеркивает, что поддерживает ЕС только «в его активной роли в пользу мира, переговоров и построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности».

Пекин, Елена Васильева

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