российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 июня 2022, 14:23 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Санкции России не являются правильным способом разрешения кризиса на Украине – Пекин

Санкции в отношении России показали, что «они не являются правильным способом разрешения кризиса в Украине». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя шестой пакет санкций ЕС против России на брифинге.

Чжао отметил, что «с эскалацией и продолжением санкций европейские граждане могут заплатить более высокую цену, и мир столкнется с более серьезными проблемами, такими как энергетический и продовольственный кризис».

Китай подчеркивает, что поддерживает ЕС только «в его активной роли в пользу мира, переговоров и построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности».

Пекин, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Киев, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,