На Украине прогнозируют разгром своих войск на Северском Донце

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 6 июня, заявил, что украинские войска около Северского Донца будут разгромлены, – сообщает ютуб-канал «Фейгин Live»*.

В эфире ютуб-канала Арестович сказал: «Уже вплотную приближается осада Славянска. Наши войска севернее Северского Донца будут либо разгромлены, либо отойдут на южный берег. Лиманской группировке противника, скорее всего, удастся захватить Святогорск. А от Изюма наступление идет на Барвенково, чтобы оттуда перерезать трассу на Славянск. Концентрация сил позволяет россиянам взять Славянск в оперативное окружение в течение недели».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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