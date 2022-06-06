Киеву передали два грузовика тел уничтоженных в Мариуполе украинских боевиков

Тела погибших боевиков «Азова»*, уничтоженных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были переданы россиянами, – сообщает Associated Press.

Брат бойца «Азова»*, пропавшего без вести, рассказал агентству, что, как минимум, два грузовика с телами из «Азовстали» были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.

В свою очередь, экс-командир «Азова»* Максим Жорин подтвердил Associated Press, что десятки тел бойцов, извлеченных из руин разбомбленного завода, уже доставлены Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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