Норвегия отправила Украине 20 самоходных гаубиц

Норвегия отправила на Украину 22 самоходных гаубицы М109. Вооружение передано с полным комплектом для использования: запчастями, снаряжением и запасом 155-мм боеприпасов, передает NRK.

«Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия. Тяжелая артиллерия нужна им, чтобы противостоять российским атакам», – заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

Осло заменил гаубицы новым вооружением из Южной Кореи, а М109 отправил на склад. Откуда оружие переслали Украине. В Германии провели курсы для военных ВСУ, чтобы бучить работать с иностранным вооружением.

Это не первая партия оружия из Норвегии. Так, Осло передал киевскому режиму порядка 4000 противотанковых гранатометов M72.

Осло, Наталья Рязанова

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