Осло отправил Украине 2000 гранатометов, а Лондон посулил «более смертоносные» вооружения

Норвегия отправила на Украину еще две тысячи противотанковых гранатометов. С учетом предыдущей поставки количество подобных вооружений удвоилось.

«Правительство направило Украине еще порядка двух тысяч противотанковых гранатометов M72. Поставка дополнит отправленные ранее средства защиты и около 2000 единиц противотанковых вооружений», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина Норвегии.

А вот британский премьер-министр Борис Джонсон остался недоволен мощью поставленного оружия. Он заявил правительству о желании отправить Киеву «более смертоносные» вооружения.

Глава кабмина не уточнил, какое именно оружие имеет в виду, но источник в оборонных кругах уверен, что речь шла о «средствах дальнего огневого поражения», пишет The Times. Такой обладают, например, самоходные артиллерийские установки AS-90 Vickers, но для обращения с ними нужно дополнительное обучение.

Напомним, США объявили о планах начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в 800 млн долларов. При этом Вашингтон обсуждает с партнерами возможность отправить Киеву противокорабельные ракеты.

Западные страны активировали отправку сооружений на Украину на фоне военной операции России в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин назвал одной из задач проводимой операции демилитаризацию Украины.

Осло, Наталья Рязанова

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