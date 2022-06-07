На Украине предложили присвоить Зеленскому звание гетмана

На сайте президента Украины во вторник, 7 июня, появилась петиция, предлагающая присвоить главе государства Владимиру Зеленскому звание гетмана Украины, а советника главы Офиса президента Алексея Арестовича сделать кошевым атаманом, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что на данный момент «петиция собрала 303 подписи. Но есть еще 88 дней. Автор инициативы – Бурлака Артур Анатольевич».

В тексте петиции говорится: «С момента основания нашей истории имеем врагов каждое столетие (ближайших территорий). Список всех битв не буду перечислять. Отмечу, что лучше всего мы показали себя во времена запорожских казаков и во времена 1,2 Мировых войн. В данный момент были наши лидеры, которые поддерживали, сплачивали, объединяли нашу страну.

Пришло то время, когда мы как наши предки сплотились и поддержали друг друга в трудное время. Предлагаю вернуть звание наших предков для государственных деятелей, которые сплачивают и способствуют защите нашего государства. Это касается не только государственных чиновников с ВР (Верховной Рады – прим. ред), но и всех, кто не оставил нашу страну в трудное время.

Звание гетмана присвоить Владимиру Александровичу Зеленскому.

Звание кошевого атамана Алексею Николаевичу Арестовичу.

Дальше гетман будет решать, кому какое звание присваивать».

Киев, Иван Бабурин

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