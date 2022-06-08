Мэр одного из украинских городов официально запретил петь на русском языке

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в среду, 8 июня, официально объявил о запрете исполнения песен на русском языке, объяснив, что такие выводы сделал из недавнего конфликта, когда музыкант был избит за исполнение русскоязычной песни, – сообщает украинское издание Страна.ua.

На своей странице в одной из соцсетей Марцинкив написал: «Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе, которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер. Ведь русскоязычная продукция, независимо от содержания, не должна звучать в наших городах, особенно сейчас».

Контроль за выполнением этих требований возложен на муниципальную инспекцию Ивано-Франковска и правоохранительные органы.

Ивано-Франковск, Иван Бабурин

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