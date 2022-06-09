Россия разбомбила учебный центр ВСУ для иностранных наемников

Высокоточными ракетами российские военные разбили учебный центр ВСУ для иностранцев. Также в небе над Донецкой народной республикой сбит украинский Су-25.

«В результате удара высокоточными ракетами в районе Новограда-Волынского в Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники. Также уничтожены ЗРК «Оса-АКМ», склад боеприпасов», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Авиацией уничтожены более 200 националистов, пять танков, две установки РСЗО «Град» и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Мазановки в ДНР и 13 украинских беспилотников. Они же перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и сбили два снаряда РСЗО «Смерч».

За сутки поражены 58 пунктов управления, 314 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 127 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений. Уничтожены более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки РСЗО «Град», 12 минометов и артиллерийских орудий. Также разбиты хранилище топлива для военной техники ВСУ в Николаевской области и наведенная украинскими военными переправа через реку Северский Донец в районе Протопоповки.

Инженерные подразделения ВС РФ начали разминирование дорог и национального парка «Святые горы». «Всего за сутки они нашли и уничтожили 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств, в том числе 54 противотанковые мины», – добавил Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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