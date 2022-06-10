«Проигрываем России»: у украинской армии закончились почти все артснаряды

Замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что у украинских войск почти закончились артиллерийские боеприпасы, и теперь ВСУ полагаются на оружие от Запада.

По его словам, Украина проигрывает России на передовой с точки зрения артиллерии. «Сейчас все зависит от того, что Запад дает Украине», – подчеркнул Скибицкий в интервью The Guardian. Он добавил, что «Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских». Западные партнеры передали Украине лишь «около 10% от того, что у них есть», негодует он.

Как отметил Скибицкий, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день. «Мы почти израсходовали все наши [артиллерийские] боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра», – отметил он. «Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но по мере того, как там они заканчиваются, их количество становится меньше», – добавил он.

Добавим, что Киев намерен запросить у Запада дополнительные вооружения на встрече контактной группы с НАТО в Брюсселе 15 июня.

Ранее британская газета The Independent со ссылкой на американскую разведку сообщила о больших потерях, которые несет украинская армия. По ее сведениям, участились случаи дезертирства и сдачи в плен. Ситуация усугубляется в том числе тем, что у ВСУ почти исчерпался запас ракет для систем залпового огня, отмечается в статье.

Москва, Наталья Петрова

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