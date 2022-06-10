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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 10 июня 2022, 16:21 мск

Новости Конфликт на Украине

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Финляндия отправит Украине дополнительную военную помощь

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил отправку на Украину дополнительной военной помощи, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: отправим новую партия в помощь обороне», – говорится в сообщении.

Состав пятого пакета помощи и сроки его отправки на Украину не раскрываются, чтобы обеспечить доставку до адресата. В Минобороны Финляндии отметили, что при составлении отправки учтут потребности украинской стороны и обеспеченность ресурсами собственных оборонных сил.

Ранее в военной разведке Украины признали, что у войск почти закончились артиллерийские боеприпасы. Киевский режим располагает одним орудием на 10-15 российских, и теперь ВСУ полагаются на оружие от Запада.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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