Зеленский: Нельзя позволить миру переключить внимание с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в пятницу, 10 июня, заявил, нужно сделать все, чтобы мир не переключал свое внимание с Украины.

В частности, Зеленский сказал: «Сейчас битва еще продолжается, и об этом нужно напоминать всему миру. Все украинцы должны быть одним целым и не позволять миру переключить внимание с Украины».

Также украинский лидер рассказал, что предоставленные Всемирным банком деньги он пустит на зарплаты бюджетников.

«Получили 1,5 млрд долларов на прямую бюджетную помощь: 1 млрд. от Всемирного банка, 500 млн от Великобритании. Используем на зарплаты бюджетникам. Канада тем временем отправила 1 млрд. канадских долларов на наш админсчет в МВФ».

Киев, Иван Бабурин

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