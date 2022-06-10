Украина будет считать предательством любое решение, кроме предоставления статуса кандидата в члены ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе дискуссии, организованной Киевским форумом безопасности в пятницу, 10 июня, заявила, что любые решения Евросоюза, кроме предоставления Украине статуса кандидата, будут восприняты как предательство.

Стефанишина, в частности, сказала: «Я считаю, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, ослабят прежде европейских лидеров и наше стремление, веру украинских людей в Европейский проект как таковой. Поэтому я думаю, что это решение нас разочарует, будет воспринято у нас как измена».

«Мы, конечно, не откажемся от европейской интеграции, но будем чувствовать, что европейские лидеры свой исторический шанс упустили. Они должны осознавать, что следующего исторического момента, когда будет такая мобилизация их общества и парламентов в поддержку Украины, не будет», – заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Киев, Иван Бабурин

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